Het is niet omdat de grondstoffenprijzen dalen, dat ook voedingsproducten in de winkel goedkoper zullen worden. Dat zegt Fevia, de federatie van Belgische voedingsproducenten. Verpakkingskosten bijvoorbeeld dalen niét. Bovendien hebben de voedingsbedrijven de voorbije jaren stevig moeten snijden in hun winstmarges. Fevia roept in z’n verkiezingsmemorandum daarom op, om iets te doen aan de hoge kosten in ons land.