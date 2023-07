Bij Volvo Trucks in Gent waren ze apetrots vandaag. De eerste volledig elektrische vrachtwagen is er van de band gerold. Al zal de echte serieproductie in de fabriek pas dit najaar op gang komen. Die productie kan gebeuren op de huidige assemblagelijn, tussen de diesel- en LNG-trucks door dus. Tegen 2030 hoopt Volvo dat de helft van zijn productie fossielvrij zal zijn, tegen 2040 moet de héle productie dat zijn.