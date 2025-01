Volvo heeft het voorbije jaar zo’n 45.000 auto’s minder gemaakt in z’n fabriek in Gent. Dat is een daling met een vijfde. Volvo Cars Gent maakt elektrische auto’s en die markt groeit minder sterk dan gedacht. Maar de productiedaling is ook bewust gedaan, om zich te kunnen voorbereiden op de komst van een nieuw model, de EX30.