De Vlaamse regering lanceert Individueel Maatwerk. Het gaat om een steunmechanisme voor bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking inzetten. Mensen die nu nog vaak terecht komen in maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen. Het gaat om een belangrijk potentieel aan werkkrachten: 1 op de 6 werkzoekenden kampt met een cognitieve, psychische of fysieke beperking.