De klimaatafdruk van melk is nergens zo klein als in Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie van ILVO, het instituut dat ondermeer aan landbouwonderzoek doet. ILVO deed daarvoor gedetailleerde klimaatscans bij 150 Vlaamse melkveebedrijven. Achteraf kregen die ook advies over hoe ze hun ecologische voetafdruk nog verder kunnen verlagen samen met een kosten-baten analyse van de mogelijke maatregelen.