Delhaize heeft op de ondernemingsraad vandaag aangekondigd dat 15 van zijn 128 supermarkten die het nog zelf beheert, in de loop van oktober of november overgaan naar zelfstandigen. De supermarktketen maakt zich sterk dat het ook voor de andere winkels een franchisenemer zal vinden. Dat nu de eerste contracten zijn getekend, lokte hevige reacties uit tijdens de ondernemingsraad in Zellik, waar het even helemaal uit de hand dreigde te lopen.