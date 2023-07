BEKIJK – ‘Verhoogd plafond voor tussenkomst verzekeraars bij natuurrampen is onvolledig’

Het maximale bedrag waarvoor de verzekeringssector moet tussenkomen bij natuurrampen wordt vanaf volgend jaar opgetrokken. Dat heeft de federale regering beslist. Het plafond komt op 1,6 miljard te liggen. Dit jaar ligt dat maar op een vierde daarvan, op 400 miljoen. De verzekeringssector is boos. En wel omdat er niets geregeld is voor de schade die boven die 1,6 miljard gaat. Ter herinnering: na de zware overstromingen in juli 2021 bedroeg de schade meer dan twee miljard.