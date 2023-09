BEKIJK – Ventilus treft Vlaams techbedrijf: ‘Mogelijk verlies van 45 miljoen’

Een award die je vijf jaar geleden won als bedrijf teruggeven. Het techbedrijf Skyline Communications uit Izegem, een wereldspeler in zijn sector, heeft het vandaag gedaan. Het gaf z’n Leeuw van de Export terug aan de Vlaamse overheid. Daarmee klaagt het de rechtsonzekerheid aan voor bedrijven die in de buurt komen te liggen van de Ventilus-hoogspanningslijn. Anders dan voor gezinnen is er vandaag geen compensatieregeling voor hen. Elia en de Vlaamse overheid onderhandelen momenteel over een verruiming van het compensatiebeleid, maar het techbedrijf heeft daar weing vertrouwen in.