WDP koopt de voormalige Renault-site in Vilvoorde voor 100 miljoen euro. De beursgenoteerde vastgoedgroep wil de industriële gebouwen en opslagruimtes op de gigantische site op lange termijn herontwikkelen. Door zijn uitstekende ligging is de site uiterst geschikt als multimodale logistieke hub, in combinatie met andere functies. Al moeten de gesprekken daarover nog beginnen.