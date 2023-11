Bij een vast energiecontract hoort een verbrekingsvergoeding. Dat vinden de Belgische energieproducenten en -leveranciers. Nu kan een consument op eender welk moment gratis z’n vast contract opzeggen. Voor de energiebedrijven is dat een groot prijsrisico. Een verbrekingsvergoeding zou vaste contracten een pak goedkoper maken. Het is een opvallend punt uit het verkiezingsmemorandum van de energiebedrijven. Waarin ze bovendien waarschuwen voor de té trage energietransitie in ons land.