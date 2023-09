Baksteenproducent Vandersanden is erin geslaagd een gevelsteen te maken die netto géén CO2 uitstoot! Integendeel zelfs: bij de productie wordt er CO2 voor eeuwig in opgeslagen, zo’n 60 kilo CO2 per ton stenen. Er ging jaren onderzoek aan vooraf en binnenkort start de serieproductie. Collega Anton De Wolf neemt u mee naar het labo waar de gevelsteen op kleine schaal is getest.