Niet iedereen is lovend over de pensioenhervorming van de regering. Zo voelen de overheidsvakbonden zich gepasseerd. Zij vragen dringend overleg met premier De Croo. Anders beraden ze zich over een reactie. Werkgevers vinden vooral de symbolische waarde van het pensioenakkoord groot. Al blijft een bijkomende, grondige hervorming nodig na de verkiezingen van 2024.