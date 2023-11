Vandaag is de campagne voor de sociale verkiezingen afgetrapt met de trekking van de lijstnummers voor de vakbonden. De sociale verkiezingen vinden volgend jaar plaats van 13 tot 26 mei. Bijna twee miljoen werknemers in meer dan 7.000 bedrijven kunnen dan stemmen op collega’s om hen te vertegenwoordigen in het preventiecomité en de ondernemingsraad. Alleen gaan steeds minder werknemers stemmen. Bij jongeren niet eens een kwart.