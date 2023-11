Zowat twee op de drie Vlaamse kmo’s willen wel tijd en geld investeren in innovatie, maar amper de helft doét het ook. Dat blijkt uit een bevraging van Unizo. De ondernemersorganisatie pleit daarom bij de Vlaamse overheid voor gerichte steun in de vorm van innovatievouchers, naar het voorbeeld van het Brussels Gewest. Ondernemers zouden daarmee hulp van bijvoorbeeld hogescholen of innovatiecentra kunnen inroepen.