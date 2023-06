BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 28/06/23 :

De Europese Commissie wil een digitale euro invoeren, zoals cash geld door iedereen gratis te gebruiken, online en ook offline. De Antwerpse haven installeert een netwerk van radars en camera’s. Elke vierkante meter van het havengebied wordt nu digitaal gemonitord. In het Portugese Sintra zijn centrale bankiers bijeengekomen om te overleggen over hun strijd tegen de hardnekkige inflatie. Vakbonden en werkgevers hebben een sectorakkoord gesloten in paritair comité 200. Beweging.net en Welzijnszorg vragen de Vlaamse overheid en de gemeenten om publieke gronden en gebouwen ter beschikking te stellen voor de bouw van sociale woningen. En als eerste Amerikaans stad ooit voert New York het rekeningrijden in.