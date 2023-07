BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 26/07/23

Seizoensarbeiders moeten hun verblijfstoelating na 3 maanden niet langer meer vernieuwen. Ze kunnen hier meteen tot 100 dagen aan de slag. De Britse miljardair en Tottenham-eigenaar Joe Lewis wordt beschuldigd van handel met voorkennis. Ons land werkt aan een detector die vanop windmolens op zee vervuilende stoffen kan meten in scheepspluimen. De telescoop moet illegale grootvervuilers betrappen. In het Verenigd Koninkrijk heeft een mediastorm over de bankrekeningen van Nigel Farage geleid tot het ontslag van de CEO van een van ’s lands grootste banken. China bouwde een basis waar astronauten getraind worden voor de toekomstige verkenning van Mars. Maar ook toeristen kunnen er terecht voor een unieke ervaring. Tom Simonts (KBC) belicht de aandelen van LVMH, Alphabet en Microsoft.