BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 23 augustus

Ophef over “gentleman’s agreement” tussen banken en overheid om spaarrente niet op te trekken tijdens intekenperiode van staatsbon. Bankenspecialist Patrick Claerhout van Trends legt uit hoe die staatsbon oneerlijke concurrentie is voor de e-Depo van de overheid. En we vragen hem of de banken zich niet vergalopperen met hun alternatieve termijnrekeningen. Cohousing voor 55-plussers is een gat in de markt, zo ontdekte Abbeyfield Vlaanderen. Zij openen binnenkort in Mechelen hun vierde samenwoonproject. Uitzendgroep Randstad versluist al jaren z’n Belgische winsten naar Zwitserland en ontloopt zo heel wat winstbelasting in ons land. De Bijzondere Belastingingspectie voert een onderzoek en claimt 73 miljoen euro. Na de industrie duikt ook de Europese dienstensector in krimpmodus. Die pessimistische PMI-cijfers kunnen een belangrijke rol spelen in het rentebesluit van de ECB. China wil BRICS snel uitbreiden als tegenhanger voor G7. Z’n 4 bondgenoten zien dat zitten, zelfs India. Poetin geeft in een videobooschap toe dat de BRICS de Russische economie rechthouden na de Westerse sancties. Foot Locker struikelt over fors dalende consumentenuitgaven. Het aandeel verliest 33 procent. Ook Adidas, Puma en Nike krijgen een tik door de dalende verkoop van sneakers. Maar ook Peloton, de maker van fitnessapparaten, ziet z’n verkoop snel achteruit bollen. Het aandeel van Roche daarentegen springt 4 procent hoger doordat de farmareus “per ongeluk” voorlopige testdata van een medicijn vrijgeeft. Vlaams minister Brouns wil de zogeheten “Doorbraaklening” over heel Vlaanderen uitrollen. In Limburg is het al een succes. Die lening geeft niet alleen zuurstof aan innovaties, ondernemers krijgen er ook subsidies én begeleiding bij. / Z-Beurs met Tom Simonts van KBC over de resultaten van Agfa, problemen bij Biotalys om z’n eerste gewasbeschermingsproduct goedgekeurd te krijgen in de V.S., en een stevig winstalarm van -60% bij laadpaalspecialist Alfen!