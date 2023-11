BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 22/11/23

.De lijstnummers voor de sociale verkiezingen van volgend jaar zijn toegekend. Voor de bonden en werknemers staat er veel op het spel, zeker nu jonge werknemers steeds minder gaan stemmen. Sam Altman keert terug als topman van OpenAI, het bedrijf boven ChatGPT. Vrijdag kreeg hij nog zijn ontslag. Collega Stijn Fockedey legt in de studio uit wat er aan de hand is. Belgen blijven verlekkerd op Spaans vastgoed, zo blijkt uit cijfers. Vroeger kochten ze vaak een woning in Spanje als vakantiehuis of om te verhuren, nu ontvluchten ze steeds vaker het dure Belgische leven. In de VS komt er een einde aan het jarenlange onderzoek van het gerecht tegen Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. De topman zet een stap opzij en pleit schuldig op aanklachten over witwassen. Binace is ook bereid een miljardenschikking te betalen. In Z-Beurs legt Tom Simonts de cijfers van DEME, VGP en Thyssenkrupp onder de loep.