BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 20/12/23

Biotechbedrijf Argenx krijgt een oplawaai op de beurs na tegenvallende onderzoeksresultaten over een medicijn voor een huidziekte. We gaan er uitgebreid op in in onze beursrubriek. Er is ook nieuws uit de luchtvaart: het Gerecht van de Europese Unie vernietigt de goedkeuring door de Europese Commissie van miljardensteun aan Air France tijdens de coronaperiode. Wat zijn de concrete gevolgen van dit oordeel? De federale regering wil het patrimonium van vzw’s meer belasten. Maar het middenveld roert zich. En dus lijken er meer uitzonderingen in de maak voor verschillende sectoren. We gaan erop door met vzw-adviseur Hendrik Putman. En maar één op de drie slagers in ons land is rendabel. Dat blijkt uit een analyse van ons weekblad Trends en dataverschaffer Trends Business Information. In Z-Beurs is er niet alleen aandacht voor Argenx, we houden ook de kwartaalcijfers van pakjesbedrijf Fedex tegen het licht.