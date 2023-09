BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 20/09/23

7000 van de 8000 veebedrijven in Vlaanderen zullen de boeken toe moeten doen, als het parlement het huidig stikstofdecreet goedkeurt. De normen die nu voorliggen zijn veel strenger dan wat eerder politiek werd afgesproken, blijkt een onderzoek van Griet Lemaire van de landbouwnieuwssite Vilt. Ze is onze studiogast. We zijn bij de uitreiking van de allereerste Flanders International Business Awards. De Exporter of the Year is het Limburgse Globachem, een jonge wereldspeler in gewasbescherming. Liberty Global haalt Telenet van de beurs, maar het bod van de familie Saverys op Exmar is mislukt. Tom Simonts (KBC) vertelt ons wat de opties nu zijn.