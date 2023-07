BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 19/07/23

De regering-De Croo slaagt er niet in onze fiscaliteit werk-vriendelijker te maken. Haar volgende lastige opdracht: besparen. We halen er onze eigen financieel-politieke analist bij, Jan De Meulemeester. Tractebel, DEME en Jan De Nul ontwikkelen samen een drijvend testplatform, de eerste stap naar een grootschalige zonne-energiecentrale op volle zee. Team SD Worx trekt naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen met een nieuwe co-sponsor: Protime. We brengen ook nog het verhaal achter het faillissement van de VELDA-beddenfabrikant, of hoe een overname verkeerd kan aflopen. En Colruyt-familieholding Korys investeert in een succesvol Nederlands IoT-bedrijf, Sensorfact. Argenx haalt een miljard dollar vers geld binnen, daarover hebben we het in het beursgesprek met Tom Simonts, naast twee resultaten waar we naar uitkeken in de Europese tech-sector: Barco en ASML.