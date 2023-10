BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 18/10/23

Veel farma in Z-Nieuws: UCB en Hyloris mogen drie medicijnen op de Amerikaanse markt brengen. Ze hebben daarvoor de toestemming gekregen van de geneesmiddelenwaakhond in de VS. Met analist Tom Simonts kijken we hoe de beurs hierop reageert. Ikea wint de Mercuriusprijs. Dat is de award van handelsfederatie Comeos voor de retailer die het sterkst innoveert. Ikea wint ‘m dus met een project waarbij drones de voorraden efficiënter helpen beheren. De Amerikaanse chipmaker Nvidia en de Taiwanese elektronicafabrikant Foxconn slaan de handen in elkaar om AI-fabrieken te bouwen. Die zullen software maken die de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s moet versnellen. In Z-Beurs staat Tom Simonts tenslotte stil bij chipmachinemaker ASML en technologiegroep Barco. Die laatste krijgt een forse dreun na een winstalarm.