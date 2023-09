BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 13/09/23

De Europese Commissie opent een onderzoek naar de oversubsidiëring van elektrische auto’s in China. Dat heeft commissievoorzitter Ursula Von der Leyen aangekondigd tijdens de laatste State of the Union van deze legislatuur. De concurrentiekracht van de Europese bedrijven bewaken, schoof ze naar voor als een belangrijke prioriteit. In de studio hebben we Steven Van Hecke, professor Europese politiek aan de KULeuven. Het zijn spannende uren in de Amerikaanse stad Detroit, het historische hart van de autoindustrie. Want vanaf morgen om middernacht dreigt een historische staking uit te breken bij de drie grote Amerikaanse autobouwers. Zoals verwacht, is de inflatie in de Verenigde Staten in augustus opnieuw gestegen, tot 3,7 procent op jaarbasis. ’t Is nu afwachten hoe de Fed volgende week reageert. Dan is de volgende rentevergadering gepland. Een onderneming of vzw oprichten, kan voortaan online in plaats van op papier. Dat kan via een nieuwe applicatie van het digitale portaal van de Federale Overheidsdienst Justitie. De haven van Gent krijgt tegen 2025 zes lange sporen. ’t Moet de haven aantrekkelijker maken voor goederenvervoer per spoor. In Z-Beurs bekijken we de beursreactie op het jaarlijkse productevent van Apple. En we hebben het over Arm, een Britse chipdesigner die naar de beurs trekt. Dat wordt de grootste beursgang op Wall Street dit jaar.