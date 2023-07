BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws woensdag 05/07/23

De Europese Commissie wil de regels versoepelen voor zogenaamde “nieuwe genomische technieken”, om gewassen sterker te maken. Een onderzoekster van VILT legt in onze studio uit waarom dat een belangrijke doorbraak is voor onze agritech-sector. Testaankoop dient klacht in bij de mededingingsautoriteit, omdat de winkelprijzen blijven stijgen, ondanks goedkopere grondstoffen. Bedrijven talmen massaal om hun statuten aan te passen, terwijl ze daar nochtans alle belang bij hebben. LOOP is genomineerd als exportkampioen, de start-up verkoopt z’n earplugs al in 150 landen. In ons beursgesprek met Tom Simonts bekijken we het prestige-contract dat Ekopak binnenhaalt in Frankrijk en laten we de motoren brullen bij Lamborghini.