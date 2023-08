BEKIJK – Z-Nieuws van woensdag 2 augustus

Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietscore van de VS. De beurzen reageren negatief. Maar wat zijn de gevolgen van die ratingverlaging voor de VS? We vragen het aan analist Frank Vranken. Tweedehandskleding is big business geworden. Er woedt zelfs een echte strijd tussen privéspelers en liefdadigheidsinstellingen om locaties te bemachtigen voor textielcontainers. Het Verenigd Koninkrijk zet het licht op groen voor de bouw van een van de grootste lithium-raffinaderijen van Europa. Dat is nodig om elektrische wagens van een batterij te kunnen voorzien. In Z-Beurs houdt econoom Tom Simonts de ijzersterke cijfers van chipproducent Melexis tegen het licht. Hij gaat ook in op het rapport van Siemens Healthineers. Het Duitse modeconcern Hugo Boss trekt dan weer zijn verwachtingen op na een recordomzet in het tweede kwartaal.