BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 29 december

Er was voor dit jaar een faillissementengolf in ons land voorspeld. Maar die is uitgebleven, blijkt uit cijfers van Trends Business Information. Toch blijft het aantal wankele bedrijven abnormaal groot. De taxichauffeurs op de luchthaven van Zaventem hebben enkele uren het werk neergelegd. Als ze met een Vlaamse chauffeurspas rijden, moeten ze vanaf 1 juli aan bepaalde taaleisen Nederlands voldoen. Die zijn veel te streng, vinden ze. Ook twee verhalen over jonge ondernemers in Z-Nieuws. We gaan eerst naar Antwerpen, waar een 25-jarige via het bedrijf van zijn ouders de traditionele juwelensector wil vernieuwen. En nog in het Antwerpse, meer bepaald in Brecht, zijn twee broers in de visgroothandel van hun familie gestapt. Sindsdien is het bedrijf spectaculair gegroeid. Het beursjaar sluiten we af met onze vaste waarde op vrijdag: Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. Met zijn helikopterblik overschouwt hij het afgelopen beursjaar. Hij komt onder andere bij de Japanse beurs terecht, waar de aandelen de grootste jaarwinst in tien jaar boeken. Eindigen, doen we – hoe kan het ook anders – met een vooruitblik naar 2024.