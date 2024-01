BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 26 januari

De terugval van de industrie laat zich voelen in de uitzendsector. Dat blijkt uit jaarcijfers van Federgon. Toch blijft onze arbeidsmarkt veerkrachtig. Ziekenhuis Geel pakt uit met een primeur. Het schakelt als eerste ziekenhuis in ons land een maatwerkbedrijf in om z’n zorgpersoneel te ondersteunen. We blikken vooruit op Trends Talk met de CEO van Aedifica Stefaan Gielens als gast. Volgens hem is het een misvatting dat commerciële uitbaters van woonzorgcentra ouderenzorg beschouwen als een cash cow. Logistiek vastgoedgroep WDP komt als eerste Bel-20’er met resultaten en kondigt een investeringsplan van 1,5 miljard euro aan. Het beschikbaar inkomen ligt in 2022 4.000 euro hoger in Vlaanderen dan elders in het land. Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Bank. Belgen schonken vorig jaar minder vaak vastgoed. Dat melden de notarissen. En uit cijfers van Febelfin blijkt dat in 2023 bijna een derde minder woonkredieten zijn verstrekt dan een jaar voordien. Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, gereputeerd als ex-FED-voorzitter, verklaart de strijd tegen de inflatie gewonnen. Beursgast Philippe Gijsels over de uitspraken van Yellen, het Amerikaanse groeicijfer en de Chinese stimuli.