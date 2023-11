BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 24/11/23

De steden en gemeenten geven dit jaar 1,4 miljard euro meer uit dan aan het begin van de legislatuur was begroot. Het doet het debat over de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds opnieuw oplaaien. De Koninginnegalerij in Brussel is een luxemerk rijker. Een onderneemster, die haar sporen verdiende bij Louis Vuitton, opent er een flagshipstore voor haar luxehandtassenmerk. Het Belgische ondernemersvertrouwen is in november opnieuw opgeveerd na een daling vorig maand. We kijken ook naar het ondernemersvertrouwen bij onze Oosterburen. Ook dat is gestegen, al waarschuwen economen voor overdreven optimisme. Eén op de acht bedrijven in Vlaanderen loopt het risico slachtoffer te worden van een cyberaanval. Dat zegt Europol-topvrouw De Bolle. Vaak zijn het medewerkers die, ondanks een stevige beveiliging, in de val van cybercriminelen trappen. In Nepal is TikTok sinds een week verboden. Een opdoffer voor heel wat ondernemers omdat zij via die app zakendoen. In Z-Beurs overschouwen we de beursweek met analist Philippe Gijsels. Hij legt onder meer uit wat Jerome Powell, Goudlokje en een kerstkalkoen met elkaar te maken hebben.