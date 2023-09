BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 22/09/23

Bpost zet 75 miljoen euro opzij om mogelijk onterechte staatssteun terug te betalen. Het postbedrijf heeft dat beslist na de doorlichting van drie dossiers: de verwerking van verkeersboetes, het beheer van bankrekeningen voor de overheid en de levering en schrapping van autonummerplaten. Colruyt neemt 57 Match- en Smatch-supermarkten over van concurrent Louis Delhaize. In de winkels die niet worden overgenomen en in de ondersteunende diensten staan bijna 700 banen op de tocht. In de studio zit retailspecialist Pierre-Alexandre Billiet van Gondola. Modewinkelketen e5 staat bekend om zijn baanwinkels, maar opent nu een eerste winkel in een stadskern. E5 plant ook een nieuwe keten van herenboetieks. De Vlaamse regering staat voor een cruciaal overlegweekend. Ze moet haar begroting afronden tegen maandag. Dan staat de Septemberverklaring gepland, de beleidstoespraak van Vlaams minister-president Jambon. Een Brusselse start-up maakt van uitgegraven grond circulaire bouwmaterialen, zoals leemsteen en leempleister. In Z-Beurs legt analist Philippe Gijsels de beursweek neer. Hij heeft het onder meer over de Amerikaanse tienjaarsrente, die opstoomt naar 4,5 procent. En dat hadden economen niet verwacht.