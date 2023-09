BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 08/09/23

De dienstenchequesector vraagt 5 euro méér per cheque. Deels voor hogere lonen voor huishoudhulpen, maar vooral ook om niet failliet te gaan. Ivan Van de Cloot Itinera richt een nieuwe denktank op: Stichting Merito, met financiële steun van enkele zakenmensen, onder wie luierkoning Bart Van Malderen, ex-bedrijfsrevisor en ondernemer Hugo Van Geet, en John Dejaeger, de voormalige CEO van BASF Antwerpen. Ivan Van de Cloot legt uit wat hij met de nieuwe denktank wil bereiken. Boeren trekken hun kostuum aan, om de aandacht te krijgen van de Vlaamse regering. Ze eisen een stikstofdeal, net als de topman van Ineos. Staatssecretaris voor gendergelijkheid Leroy wil de quota voor vrouwen in de raden van bestuur optrekken, en ook quota invoeren voor directieleden van beursgenoteerde bedrijven. Het Zweedse H2 Green Steel heeft maar liefst 1,5 miljard euro opgehaald voor de bouw van de meest duurzame staalfabriek ter wereld. Axithra, een nieuwe spin-off van imec en UGent, haalt 10 miljoen euro op voor technologie om de concentratie van geneesmiddelen in het bloed te meten. De Nederlandse discountketen Big Bazar, een concurrent van Action, wil z’n 11 Belgische winkels verkopen om een dreigend faillissement af te wenden. Sportwagenbouwer Lotus stelt z’n eerste elektrische sedan voor, de Emeya. Lotus wil niet langer een nichemerk zijn: de serieproductie start volgend jaar. / Z-Beurs met Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis over het Amerikaanse begrotingstekort, de rusie tussen de V.S. en China over Huawei en Apple, en de grondstoffen olie en uranium.