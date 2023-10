BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 06/10/23

De Amerikaanse economie heeft in september dubbel zoveel banen voortgebracht als verwacht. Samen met analist Philippe Gijsels kijken we hoe de aandelen- en obligatiemarkten reageren op dit sterke Amerikaanse jobrapport. Ryanair heeft in ons land ruim 5 miljoen euro aan sociale bijdragen ontweken. De Ierse lagekostenmaatschappij deed dit door cabinepersoneel in te schrijven in Ierland terwijl het hier werkt. En door van piloten schijnzelfstandigen te maken. Op Brussels Expo gaat dit weekend de zesdaagse vakbeurs Busworld Europe van start. Naar verluidt, is dat de grootste vakbeurs voor de bus- en autocarindustrie ter wereld. Elektrificatie staat centraal op de beurs. Al is er een onderscheid tussen bussen voor openbaar vervoer en touringcars. Kledingretailer e5 opent een eerste winkel van een nieuw kledingconcept : Dansaert Men. ’t Moet een keten van herenboetieks worden, waarbij e5 ook in de richting van franchisenemers kijkt. In Z-Beurs kruipt Philippe Gijsels in het hoofd van de belegger in een stijgend renteklimaat. Dat heeft een effect op heel wat zaken in de reële economie, zo blijkt.