BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 3 november

“We staan dicht bij een definitieve oplossing voor het stikstofdossier.” Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Demir verteld bij de opname van Trends Talk. We tonen u al enkele fragmenten. De cryptokoning. Zo werd Sam Bankman-Fried genoemd. Nu riskeert de oprichter van het omgevallen cryptoplatform FTX jarenlang achter de tralies te verdwijnen. Op zijn proces is hij over de hele lijn schuldig bevonden aan samenzwering, witwassen en beursfraude. Trends-collega Stijn Fockedey geeft in de studio meer uitleg over de zaak. In Duitsland gaat de economische situatie van kwaad naar erger, nu ook de exportcijfers in september het laten afweten. We trekken ook naar Rusland: Henderson, het grootste herenmodehuis van Rusland, is met succes naar de beurs van Moskou getrokken. Een succes dat het bedrijf vooral dankt aan het vertrek van z’n Westerse concurrenten na de Russische invasie in Oekraïne. In Z-Beurs gaan we met analist Philippe Gijsels dieper in op het zwakke Amerikaanse banenrapport. Dat versterkt de verwachting dat de beleidsrente van de Federal Reserve een piek heeft bereikt. Beleggers reageren positief.