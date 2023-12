BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 01/12/23

De beursgenoteerde maatschappij Gimv, die durfkapitaal aan beloftevolle bedrijven verstrekt, krijgt een nieuwe hoofdaandeelhouder: WorxInvest. Dat is de moeder boven hr-dienstverlener SD Worx. Die neemt voor 375 miljoen euro het belang van de Vlaamse overheid over. In de studio zit Filip Dierckx, uitvoerend voorzitter van WorxInvest. De Belgische politie mist efficiëntie, ondanks een budget van ruim 3 miljard euro per jaar. De middelen zijn versnipperd. Een inkrimping van 183 naar 45 politiezones zou beter zijn, vindt hoogleraar overheidsfinanciën Herman Matthijs. Maar dat is volgens hem politiek niet haalbaar. Het Vlaams-Brabantse techbedrijf LAB Motion Systems haalt bijna 11 miljoen euro op. Het bedrijf uit Bekkevoort bouwt systemen met hoogwaardige luchtlagers voor extreem precieze machines. En daar is veel vraag naar. We gaan ook naar Texas, waar Tesla-baas Elon Musk persoonlijk de eerste Cybertrucks aan klanten heeft geleverd. Hij bouwde er een hele show rond. Al blijft het afwachten of de futuristische Cybertruck een commercieel succes wordt. In Z-Beurs is analist Philippe Gijsels te gast. Hij blikt terug op november, een topmaand op de beurs.