BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws vrijdag 01/09/23

Hackers verkopen gevoelige informatie van Orange-klanten. Dat hebben onze collega’s van Data News ontdekt. De eerste schooldag is achter de rug. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs erop achteruit gaat. Slecht onderwijs kost ons op termijn anderhalf miljard euro per jaar aan misgelopen economische groei, hebben experts berekend. Voor Yves Kerstens was het niet de eerste schooldag, wél de eerste werkdag als CEO van staaldraadfabrikant Bekaert. Hij zit in de studio. Er is al voor ruim 22 miljard euro ingetekend op de staatsbon. De topman van Belfius waarschuwt er echter voor dat dit succes lenen duurder kan maken. Aan het einde van de werkweek overschouwen we de wereldeconomie met Philippe Gijsels. Zijn vertrekpunt: het nieuwe banenrapport in de VS.