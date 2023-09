BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 25/09/23

Het Vlaamse begrotingsakkoord legt de nadruk op werkgelegenheid. Zo gaat er 270 miljoen extra naar meer en betere kinderopvang. Maar daarom sneuvelt wel de doelgroepenkorting voor oudere en laaggeschoolde werknemers. Onbegrijpelijk, vindt Voka. Unizo spreekt zelfs van een “verkiezingsakkoord” op kosten van de werkgevers. Politiek journalist Jan De Meulemeester bespreekt het Vlaamse begrotingsakkoord in onze studio. De Vlaamse boeren krijgen de steun van de héle Belgische agrovoedingsketen in hun onrust over het stikstofdossier. Ze hebben samen actiegevoerd bij de Vlaamse regering. Onze politieke analist Jan De Meulemeester wijst erop dat CD&V met de kinderopvang al een belangrijke trofee heeft binnengehaald en daardoor misschien op het stikstofdossier gas zal terugnemen. Studenten Accountancy aan de Arteveldehogeschool krijgen les van specialisten van SBB. Om de knelpuntjob van “accountant” toegankelijker te maken. Het Belgische ondernemersvertrouwen is licht hersteld dankzij hernieuw optimisme in de dienstensector. Het Duitse ondernemersvertrouwen daarentegen blijft slabakken, vooral in de bouw. Booking.com mag het Zweedse eTraveli niet overnemen. De overname zou Booking te machtig maken en de prijzen opdrijven, oordeelt de Europese Commissie. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de meevallende provisie voor overheidscontracten bij bpost, een winstwaarschuwing bij Aperam en halfjaarcijfers van Ekopak.