BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 24 juli

De Gentse start-up Bio Inx maakt inkten voor 3D-printers met daarin levende menselijke cellen. Zo moeten we binnenkort menselijke weefsels kunnen printen! De Europese economie vertraagt sneller dan gedacht. De PMI wijst nu ook op een afkoeling van de dienstensector. De inflatie tast onze reishonger aan, zo merkt ook Ryanair. CEO O’Leary denkt dit najaar met kortingen te moeten strooien om z’n vliegtuigen gevuld te krijgen. Twitter is afgelopen weekend plots herdoopt in “X”. Experten twijfelen of Elon Musk de financiële problemen daarmee opgelost krijgt. De Brabo Group, die onder meer loodsen en bootmannen levert in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, breidt z’n dienstverlening uit door de overname van het Nederlandse Daen Maritiem Service. “Barbenheimer” bezorgt de bioscoopsector een topweekend: zowel “Barbie” als “Oppenheimer” maken hun productiekosten meer dan goed! De Vlaamse zomerscholen zijn een succes: dit jaar werken meer dan 16.000 kleuters en leerlingen hun leerachterstand weg. / Z-Beurs met Ilse De Witte van Trends: we bespreken de stand van zaken bij Sofina met aandacht voor de geplaagde participatie Byju’s, het belang van de nieuwe Duitse joint-venture tussen vastgoedontwikkelaar VGP en Deka, en de impact van de glasvezeltransitie op de kwartaalcijfers bij KPN.