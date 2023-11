BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 20/11/23

Einde verhaal voor Oxurion. Z’n laatste kandidaat-oogmedicijn stelt teleur, en dus vraagt het Leuvense biotechbedrijf het faillissement aan. We blikken terug op het onwaarschijnlijke verhaal van het voormalige Thrombogenics, dat als eerste Belgische biotechbedrijf een medicijn kreeg goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. Maar dat medicijn Jetrea werd helaas een commerciële flop. Biotech blijft een investering met een groot risico, zegt beursexpert Danny Reweghs. Dat erkent ook Tom Graney, de CEO van Oxurion. De Colombiaanse zangeres Shakira betaalt via een schikking 7,8 miljoen euro aan het Spaanse parket, wegens belastingontduiking. De vracht-luchthaven van Luik pompt een half miljard euro in haar groei. Er moeten ook goede aansluitingen komen met het spoor en de binnenvaart. Driekwart van de Belgische werknemers verkiest een gewone vijfdaagse week, en geen verkorte week met 4 lange dagen van 10 uur. De Vlaamse overheid schakelt artificiële intelligentie in om malafide energiedeskundigen op te sporen. Na een chaotisch weekend bij het softwarebedrijf achter Chat-GPT, maakt de topman Sam Altman de overstap naar Microsoft. En met hem dreigen honderden experts mee te verhuizen. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de grootste pandoering in de geschiedenis van chemiebedrijf Bayer. Door Roundup en tegenvallende testresultaten met een middel tegen trombose. En Reweghs analyseert de reactie van de financiële markten op de verkiezingsoverwinning van Javier Milei in Argentinië.