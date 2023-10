BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 16 oktober

Janssen Pharmaceutica verwarmt enkele gebouwen voortaan met aardwarmte. De bron is warm water op meer dan 2 kilometer diepte! Het is de investering van 50 miljoen euro waard, zegt de farmareus. De Vlaamse regering roept een belangenconflict in tegen nieuwe vliegroutes van en naar Brussels Airport. Twee op de drie restaurants en cafés hebben dit jaar flexi-jobbers ingezet, net als de helft van de hotels. Maar de horecasector is niet te spreken over de verhoging van de sociale lasten van 25 naar 28 procent. La Lorraine investeert 200 miljoen euro in z’n fabriek voor bakkerijproducten in Erpe-Mere. Nieuwe fabriekshallen en 350 extra werkkrachten moeten de productiecapaciteit verdubbelen. Criminelen wisten vorig jaar in ons land bijna 40 miljoen euro te stelen via phishing, een stijging met 60 procent! De Belgische banken en het Centrum voor Cybersecurity lanceren een sensibiliseringscampagne en de browserextensie “Safeonweb”. Het Luikse Ampacimon weet hoe je hoogspanningslijnen optimaal kan benutten. Met 10 miljoen euro vers groeikapitaal gaat het daarmee de V.S. veroveren! De huurkoop-formule van Happynest, de samenwerking tussen Matexi en BNP Paribas Fortis, is een groot succes. Al 1.000 kandidaten staan op de wachtlijst. Het project breidt daarom uit naar àlle Vlaamse provincies, en volgend jaar ook naar Brussel en Wallonië. / Z-Beurs met Ilse De Witte van Trends over de verkiezingen in Polen: Donald Tusk lijkt te winnen met zijn pro-Europese standpunten en dat lucht de financiële markten op. Het conflict tussen Israël en Hamas stuwt de olieprijs verder omhoog en daarmee ook oliereus Shell. En Pfizer stuurt een winstalarm uit: de groei na covid vasthouden blijkt moeilijk.