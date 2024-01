BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 15 januari

De Duitse economie is vorig jaar met 0,3 procent gekrompen. En ook de vooruitzichten voor dit jaar zijn niet rooskleurig. Dat zou kunnen betekenen dat Duitsland de eerste tweejarige recessie doormaakt sinds het begin van de jaren 2000. Wat voor beursjaar heeft Euronext Brussel achter de rug? En hoe wordt 2024? We blikken terug en vooruit met Benoît van den Hove, de nieuwe baas van de Brusselse beurs. Hij pleit er ook voor dat de overheid haar participaties in Belfius en de Nationale Loterij te gelde maakt via een beursgang. Het Gentse ExeVir Bio, dat een middel tegen COVID-19 ontwikkelt, pakt uit met beloftevolle onderzoeksresultaten. Het biotechbedrijf hoopt zijn nieuwe medicijn volgend jaar te kunnen testen op mensen. In het Zwitserse Davos gaat het Wereld Economisch Forum van start. Een netwerkevent van de economische en politieke elite. Ondertussen vestigt Oxfam de aandacht op de groeiende ongelijkheid in de wereld. Zo zijn de vijf rijkste mensen op aarde nu dubbel zo rijk als in 2020, terwijl 60 procent van de wereldbevolking in dezelfde periode armer is geworden. In Z-Beurs stelt onze analist Danny Reweghs vast dat het Franse IT- en consultingbedrijf Atos alweer zijn CEO ziet vertrekken. Nog in Frankrijk was 2023 geen topjaar voor de bouwer van gevechtsvliegtuigen Dassault. En dan is er nog Apple. De Amerikaanse techreus gaat braderen in China.