BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 14 augustus

Het viaduct van Vilvoorde staat voor een ingrijpende renovatie, die acht jaar gaat duren. ’t Zal een hoop verkeershinder veroorzaken op één van de drukste verkeersaders van ons land. Toch is niet berekend wat dit aan onze economie kost. Ondernemersorganisatie Voka is van de plan de toestand nauwlettend in het oog te houden. De Belgische transporteurs maken zich ondertussen zorgen omdat ze de meerkost van de files niet altijd kunnen doorberekenen aan hun klanten. Een tak van de redersfamilie Saverys investeert in de Gentse projectontwikkelaar Revive. Die koopt verouderde sites op om er duurzame woonwijken van te maken. De aandelen van Chinese vastgoedontwikkelaars liggen op de beurs onder vuur. Een symptoom van de diepere malaise van de Chinese economie. Ook in Rusland loopt ’t niet zo best: de roebel zakt naar zijn laagste peil in anderhalf jaar. In Z-Beurs heeft Danny Reweghs het over palmolieproducent Sipef. Die verwacht dit jaar 60 procent minder winst dan in 2022, maar dat was dan ook een recordjaar. Philips, de specialist in medische beeldvorming, krijgt dan weer een opmerkelijke minderheidsaandeelhouder : de Italiaanse familie Agnelli.