BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 8 januari

Ineos hervat de bouw van zijn ethaankraker in Antwerpen, nu de Vlaamse regering het licht op groen heeft gezet. Goed nieuws voor het miljardenproject, vindt ook Voka. Tegelijk pleit de werkgeversorganisatie voor een zeker wettelijk kader voor zulke investeringen. Op een toonaangevende farma-conferentie in de VS kan biotechbedrijf Argenx uitpakken met een ijzersterke jaaromzet. Een opsteker na eerdere tegenvallende onderzoeksresultaten. Argenx stuwt de BEL20-index naar winst. Boeing krijgt klappen op de beurs nadat het 170 toestellen van het type 737 MAX aan de grond moet houden voor inspectie. Dat is het gevolg van een incident waarbij een deurpaneel in volle vlucht werd weggeblazen. Boeing en Argenx zijn onze twee onderwerpen in Z-Beurs. De vermogensongelijkheid in ons land is groter dan gedacht. Dat concludeert de Nationale Bank op basis van nieuwe statistieken. De tien procent rijksten blijkt ruim de helft van het totale netto vermogen in handen te hebben. Toch neemt de ongelijkheid de laatste jaren licht af.