BEKIJK – Z-Nieuws van maandag 7 augustus

Voor vijftien Delhaize-winkels is de overname door franchisenemers dit najaar rond. Dat heeft de directie van de retailer bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad. Voor de andere 113 winkels die Delhaize wil verzelfstandigen, lopen er nog gesprekken. Maar volgens Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten, zal de directie nog verregaande toegevingen moeten doen om de resterende winkels te verkopen. Voor het eerst heeft Oekraïne een Russische olietanker getroffen met een zeedrone. Met het incident staat de deur open om gewoon scheepvaartverkeer op de Zwarte Zee aan te vallen. Het incident veroorzaakt nervositeit op de olie- en graanmarkt. De Saoedische staatsoliereus Aramco gaat fors meer dividend uitkeren. Dat moet de gigantische overheidsinvesteringen financieren. Toch ziet Aramco zijn kwartaalwinst met ruim een derde terugvallen. In Z-Beurs gaat Ilse De Witte in op het positieve nieuws bij PostNL. Die ziet de pakjesmarkt sneller herstellen dan gedacht. Minder goed gaat het met de Duitse energiereus Siemens Energy, waarvan het jaarverlies fors hoger uitvalt dan verwacht na problemen met windturbines.