BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws maandag 06/11/23

Ryanair verrast, door voor het eerst in een kwarteeuw een dividend uit te keren! En topman O’Leary belooft dat voortaan elk jaar te zullen doen. Beursspecialist Danny Reweghs geeft commentaar in onze studio. De Belgische meubelfabrikanten ondervinden een forse terugval na de boost tijdens de pandemie. De autoverkoop in ons land groeit daarentegen nog stevig, met meer dan 26% vorige maand tegenover oktober 2022. ING België zet de rentestrijd verder: de bank biedt tijdelijk een termijnrekening op zes maanden aan, tegen een netto-rendement van 2,8%. Hetzelfde niveau dus als de fameuze staatsbon. De vele jaren van lage rente hebben teleurstellend weinig investeringen opgeleverd in ons land. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank. Terwijl dat toch de bedoeling was van het lagerentebeleid. Onderzoek van SD Worx toont dan weer aan dat de Belgen uitermate honkvast zijn: amper 28% staat open voor een andere jobaanbieding. Slachtoffers van astbestkanker willen dat producent Eternit z’n juridische immuniteit verliest. Wie nu een schadevergoeding uit het Asbestfonds vraagt, moet afzien van een rechtszaak tegen asbestproducenten als Eternit. L’Oréal, Revlon en enkele andere merken zien een golf van rechtszaken op zich afkomen in de V.S. Vooral van zwarte vrouwen, die jarenlang zogenaamde “relaxers” gebruikten om de krullen uit hun kroezelhaar te halen. Die producten zouden kankerverwekkend zijn. / Z-Beurs met Danny Reweghs over de pandoering van PostNL na tegenvallende kwartaalcijfers, en over de plannen van Telecom Italia om z’n zendmasten te verkopen tégen de wil van z’n hoofdaandeelhouder in!