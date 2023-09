BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 28 september

De directie van Delhaize negeert de vakbonden en drukt zijn eigen franchiseringsplan door, inclusief de begeleidende maatregelen. Wat betekent dit voor het sociaal overleg bij toekomstige herstructureringen? Arbeidsexpert Marc De Vos zit in onze studio. De inflatie in ons land is deze maand gedaald naar het laagste niveau in ruim twee jaar. Ook in Duitsland is de inflatie gezakt. Al zijn ze daar nog niet uit de problemen. Vooraanstaande experts voorspellen dat de Duitse economie dit jaar met 0,6 procent zal krimpen. En Group Bruno, een Limburgs bedrijf dat tankstations en foodcorners uitbaat, gaat zijn drie bewaakte truckersparkings sluiten. Ze zijn niet rendabel, zo blijkt. In Z-Beurs heeft Trends-collega Ilse De Witte het over Colruyt, dat de helft meer winst verwacht. Ze bekijkt ook de Belgische tienjaarsrente. Die zit voor het eerst sinds 2012 boven 3,5 procent.