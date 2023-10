BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 26/10/23

Volvo gaat de EX30, een kleine elektrische SUV, ook in Gent bouwen. De fabriek krijgt er zo een extra model én platform bij, wat haar flexibeler maakt. Na tien renteverhogingen laat de ECB de rente ongewijzigd; en ze laat tussen de regels door verstaan dat er wellicht geen renteverhogingen meer volgen. We houden ook het Amerikaanse groeicijfer in het derde kwartaal tegen het licht. En leggen al die informatie voor aan Daan Killemaes. De hoofdeconoom van Trends zit bij ons in de studio. Crisis of geen crisis, de Belgen hebben de eerste zes maanden van dit jaar voor bijna 8 miljard euro online gekocht. Dat is ruim 9 procent meer dan een jaar eerder. Ze gebruiken daarvoor steeds vaker hun smartphone. In Z-Nieuws zit ook een portret van zonne-energiespecialist EnergyVision, die de Trends Impact Award voor grote bedrijven heeft gewonnen. Het bedrijf heeft een origineel verdienmodel rond zonnepanelen gebouwd. Zonne-energie gebruiken ook de deelnemers aan het WK voor zonnewagens in Australië. Het Belgische team heeft daar voor de tweede keer goud gepakt. In Z-Beurs gaan we dieper in op de Bel20, die naar het laagste peil in drie jaar duikt. En we bekijken het aandeel van de Duitse windturbineproducent Siemens Energy. Dat keldert nu blijkt dat het bedrijf miljarden aan noodsteun bij de Duitse regering zoekt.