BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 25 januari

Het Vlaams parlement keurt het stikstofdecreet goed. Ze wil zo een vergunningenstop vermijden. De oppositie schiet met scherp. Eén van de maatregelen uit het stikstofakkoord is de opkoopregeling voor varkensboeren. Die kunnen van de Vlaamse overheid geld krijgen als ze hun activiteiten stopzetten. Voor de tweede ronde van die opkoopregeling hebben zich 340 varkensboeren aangemeld. In heel Europa komen boze landbouwers op straat. Ze vinden dat ze geen deftig inkomen meer halen uit hun werk. Volgens hen is dat een gevolg van het ultraliberale beleid van Europa, gekoppeld aan de steeds strengere milieu- en klimaateisen waaraan de Europese boeren moeten voldoen. Die golf van boerenprotesten komt nog geen vijf maanden voor de Europese parlementsverkiezingen en begint dus ook de Europese Commissie zorgen te baren. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaat daarom vanaf vandaag in gesprek met de voedsel- en landbouwsector. De Amerikaanse farmareus Pfizer wil in ons land op z’n hoofdkantoor in Brussel 62 van de 350 banen schrappen. De inkrimping past in een wereldwijd besparingsplan van minstens drie-en-een-half miljard dollar dat Pfizer in de herfst aankondigde. Zoals algemeen verwacht, laat de Europese Centrale Bank de rente onveranderd. Haar belangrijkste rentetarief blijft stabiel op een historisch hoge 4%. Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, licht in onze studio het rentebesluit toe. Op een ondernemingsraad heeft de directie van doe-het-zelfketen Brico de vakbonden proberen gerust te stellen. Brico staat al meer dan tien jaar te koop en een verkoop staat niet op de agenda, kregen ze te horen. De directie reageert hiermee op geruchten in de media. Een zware commerciële tegenslag voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Die mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit de productie van de 737-Max toestellen voorlopig niet uitbreiden. De timing had niet slechter kunnen zijn, nu de wereldwijde vraag naar nieuwe vliegtuigen amper bij te houden is. Op Wall Street ging het Tesla-aandeel al tot 10 procent lager, na de presentatie van de kwartaalcijfers. En Elon Musk waarschuwt: dit jaar zal de volumegroei aanzienlijk lager zijn dan in 2023. En we bespreken de netwerken van Nokia met onze beurs- en tech-expert, Siddy Jobe van Econopolis.