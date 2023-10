BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 19 oktober

Het Antwerpse lab van Covestro slaagt erin om de hightech kunststof polycarbonaat perfect te recycleren. Een grote doorbraak in de circulaire economie van de toekomst. Waarom zijn de banken de schietschijf van de politiek? Te snel gedigitaliseerd, zo legt onderzoek van Trends bloot. Bankenspecialist Patrick Claerhout geeft uitleg in onze studio. De ‘War for Talent’ drijft de lonen van nieuwe recruten op. En dat zorgt voor gevaarlijke loonspanningen op de werkvloer, zo voorspelt de Salarisgids 2024 van Robert Half. King Jouet pompt 10 miljoen in zijn Belgische winkels en schrapt de merknaam Maxi Toys. In het beursgesprek bespreken we de resultaten van tech-sterbedrijven Tesla en Netflix, met de techspecialist van Econopolis, Siddy Jobe.