BEKIJK – Uitzending Z-Nieuws donderdag 16/11/23

De inflatie in ons land is gezakt naar z’n laagste peil ooit: -1,7%. Het leven werd dus goedkoper, al moeten we dat ook relativeren: de forse daling van de energieprijzen in vergelijking met de energiecrisis vorig jaar speelt een grote rol, en de Europese meetmethode voor inflatie verschilt van de Belgische. De leasefiets is de meest voordelige keuze in een cafetariaplan, zo berekende Trends. De brouwerijen van AB InBev in Leuven, Jupille, Hoegaarden en Buggenhout liggen plat. De werknemers staken voor meer loon. Net nu een nieuwe promocampagne voor het Belgische bier op gang is geschoten, “Be Beer”. Uit een Europese vergelijking door KPMG blijkt dat de Belgische banken de beste prijs-kwaliteit bieden. Joe Biden noemt zijn Chinese ambtsgenoot Xi “een dictator”, na afloop van hun ontmoeting. Toch lijken ze hun rivaliteit te willen bijleggen. De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev houdt een investeerdersforum in Brussel. Hij roept ondernemers op om zijn stad te helpen heropbouwen. De Europese Commissie heeft de vergunning voor glyfosaat met nog eens 10 jaar verlengd. Gentenaars maken het meest duurzame wasmiddel: de wasstrip. Onder de merknaam Klaaar ligt het binnenkort in de Colruyt supermarkten. / Z-Beurs met Siddy Jobe van Econopolis over de dividendverhoging van Siemens en een stevige tik voor Alibaba dat z’n cloudafdeling toch niet gaat afsplitsen.