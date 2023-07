BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 13 juli

De bijzondere belastinginspecteurs leveren ruim dubbel zoveel op als gepland. Dat is goed nieuws voor de regering, die voor haar begroting rekent op deze inkomsten uit fraude. Maar fiscale advocaten klagen over de soms onredelijke houding van inspecteurs in discussies tussen belastingplichtigen en de fiscus. Advocaat Philippe Renier zit bij ons in de studio. North Sea Port heeft zwaar te lijden onder de recessie en de sancties tegen Rusland. In de eerste jaarhelft ziet het zijn overslag via zeeschepen met elf procent dalen. Eind deze maand zal het duidelijk zijn of de twee jongste kerncentrales eind 2025 een doorstart kunnen maken. Al lijken er geen onoverkomenlijke hindernissen te bestaan. Dat heeft Engie-topman Saegeman gezegd tijdens een bezoek van premier De Croo aan de kerncentrale van Tihange. In Z-Beurs kijken we naar het mislukte bod op gastankerrederij Exmar. En onze analist Frank Vranken gaat dieper in op de Chinese handelscijfers, die blijven teleurstellen. En de economische vertraging zich extra laat voelen in de Europese chemie, waar nu ook BASF een winstwaarschuwing uitstuurt.