BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 11 januari

Jaar na jaar zakt het enthousiasme van de Belgen voor elektrische auto’s. Nog maar 1 op de 3 overweegt er één aan te kopen. Meer uitleg in de studio door Nicolas De Vijlder van BNP Paribas Fortis, die de enquête mee heeft georganiseerd. De inflatie-opstoot van vorig jaar heeft ons koopgedrag aangetast, soms op onverwachte manier. Zo laden we onze kar minder vol, maar we gaan wel vaker naar de winkel. Door de inflatie en de toenemende krapte op de huurmarkt hebben de huurprijzen voor huizen en appartementen vorig jaar een vlucht genomen. Energieminister Zuhal Demir wil de uitrol van de digitale gas- en elektriciteitsmeter in Vlaanderen herbekijken. Ze vraagt energieregulator VREG om een nieuwe kosten-batenanalyse te maken. In de brouwerij van AB InBev in Leuven loopt een robothond rond. Hij spoort defecten en lekkende leidingen op, en doet dat blijkbaar verbluffend goed! BMW stelt z’n concept car voor op CES in Las Vegas, met gaming opties en een parkeerdienst op afstand. AugmentX, een nieuw onderzoekslab van de VUB en Flanders Make, heeft de deuren geopend. Het specialiseert zich in exoskeletten. Die kunnen helpen in de zoektocht naar werkbaar werk in een vergrijzende arbeidsmarkt. De Amerikaanse beurswaakhond SEC geeft groen licht voor beursgenoteerde bitcointrackers. De SEC beschouwt bitcoin nog steeds als pure speculatie, maar wil vermogensbeheerders toch de kans geven om ze aan te bieden aan hun klanten. Commentaar van Trends-journalist Ilse De Witte. Michaël Labro, de oprichter van PMSweet, is verkozen tot Franstalige Manager van het Jaar. Hij heeft als bijnaam “de koning van de macaron”, want de Luikenaar is amper 30 jaar, maar nu al de grootste macaronproducent ter wereld. / Z-Beurs met Ken Van Weyenberg van Candriam over de stijgende Amerikaanse inflatie en de impact op de renteverwachtingen, en een vooruitblik naar het resultatenseizoen met o.a. de Amerikaanse banken.